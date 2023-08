Liga 2023/24: l’Atletico frena già sul pareggio, reti inviolate contro il Betis

Dopo la vittoria all’esordio per entrambe le formazioni, frenano Betis e Atletico Madrid nella seconda giornata di Liga 2023/24. Meglio i padroni di casa nella prima frazione di gioco con tre le occasioni sprecate: al secondo minuto di gioco è Abner a calciare dalla media distanza, il pallone però esce di poco alla destra del portiere. Poi, venti minuti dopo, la chance di Perez dal limite. E’ ancora la formazione di Pellegrini a sfiorare il vantaggio nel recupero finale, Isco va al tiro ma non trova lo specchio della porta per un soffio. Ripresa giocata su ritmi basissimi, innumerevoli cambi non hanno cambiato la sorte del match, terminato a reti inviolate al Benito Villamarín.