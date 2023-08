Lecce-Lazio 2-1, Sarri: “Secondo tempo scadente. Tre big in trasferta? Non casuale, c’era solo 0.18% possibilità”

“La prestazione nel secondo tempo? Mi sono dato la stessa risposta dell’anno scorso. È un brutto segnale, significa che non cresciamo mai. Avevamo la sensazione che fosse facile nella ripresa, ha giocato solo il Lecce. Se gli errori si ripetono è problematico, poi si può perdere ma l’atteggiamento non è accettabile”. Lo ha detto il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, dopo la sconfitta contro il Lecce nella prima giornata di Serie A. “Se siamo attrezzati per la Champions, ce lo dirà il campo. D’estate i giocatori sono tutti forti, vedremo se sono qualitativamente e quantitativamente di livello”, ha detto l’allenatore biancoceleste ai microfoni di Sky Sport. Poi Sarri è tornato sulla polemica in merito al calendario della Lazio, che prevede tre trasferte consecutive contro le big: “Non ho sospetti, ho dei numeri. Che capitassero tre big è lo 0.4% dei casi, tutte e tre in trasferta lo 0,18%. Non è casuale ma è un errore umano di chi doveva mettere i paletti nel sorteggio del calendario”, ha concluso il tecnico della Lazio.