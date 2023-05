Highlights e gol Milan-Sampdoria 5-1: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 161

Gli highlights e i gol di Milan-Sampdoria 5-1, match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A 2022/2023. I rossoneri sotterrano i malcapitati rivali blucerchiati già retrocessi e sfogano la rabbia per l’eliminazione in Champions: tripletta di Giroud, segnano anche Leao e Brahim Diaz, mentre per i doriani momentaneo pari di Quagliarella. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. I diritti video sono in esclusiva della Lega di Serie A e di Dazn: ecco i rispettivi canali Youtube per rivedere tutto.

CANALE YOUTUBE LEGA SERIE A

CANALE YOUTUBE DAZN

LA TRIPLETTA DI GIROUD

LE PAGELLE