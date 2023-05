Milan-Sampdoria, super tripletta di Giroud (VIDEO)

di Marzia Bosco 47

Inarrestabile il Milan contro la Sampdoria, già cinque le marcature rossonere al 63esimo. A dirigere l’andamento del match sicuramente Oliver Giroud che grazie ad una tripletta personale ha messo in netta discesa il risultato. Il francese si è reso protagonista con un colpo di testa decisivo, un penalty trasformato e una rete messa a segno con grande maestria in area. Di seguito i video dei gol. I diritti video sono in esclusiva della Lega di Serie A e di Dazn: ecco i rispettivi canali Youtube per rivedere tutto.

