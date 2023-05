Highlights boxe, Haney batte Lomachenko: pesi leggeri (VIDEO)

di Antonio Sepe 18

Il video con gli highlights del match tra Devin Haney e Vasily Lomachenko, che ha incoronato il primo per decisione unanime (115-113, 116-112, 115-112). Si conferma campione dei pesi leggeri Haney, anche se non mancano le polemiche per il verdetto del combattimento andato in scena all’MGM di Las Vegas. Emblematiche le lacrime dell’ucraino una volta sceso dal ring al termine del match. Ecco le immagini salienti dell’incontro.

LA CRONACA DELL’INCONTRO