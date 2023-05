Mondiale Under 20 2023: Carboni regala la vittoria all’Argentina, poker della Slovacchia

Nei due match validi per la prima giornata della fase a gironi dei Mondiali Under 20 2023, spicca la vittoria dei padroni di casa dell’Argentina. Battuto in rimonta con il punteggio di 2-1 l’Uzbekistan, che al 23′ aveva sbloccato la gara con Makhmadjov. L’Argentina ha però pareggiato già al 27′, per poi siglare il gol vittoria al 41′ con Valentin Carboni, gioiellino dell’Inter. Nell’altro incontro, invece, tutto facile per la Slovacchia, che ha travolto per 4-0 le Figi. A segno Gazi e Szolgai nel primo tempo, Gajdos e Jambor nella ripresa.

