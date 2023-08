Highlights e gol Milan-Barcellona 0-1: amichevole 2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 75

Gli highlights e i gol del match tra Milan e Barcellona, andato in scena all’Allegiant Stadium (Paradise) e valevole come amichevole pre-campionato 2023. Sconfitta di misura per gli uomini di Pioli, che dopo il ko contro il Real Madrid hanno ceduto il passo ad un’altra big del campionato spagnolo. Decisiva la rete di Ansu Fati, arrivata nella ripresa. Ecco il video con le immagini salienti della sfida.

LA CRONACA