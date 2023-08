Amichevole 2023: Milan sconfitto di misura dal Barcellona, decide un gol di Ansu Fati

Altra sconfitta per il Milan nel tour americano. Dopo i ko con Real Madrid e Juventus (ai rigori), all’Allegiant Stadium di Paradise la squadra di Pioli è stata battuta per 1-0 dal Barcellona. A decidere l’amichevole estiva 2023 è stata una perla di Ansu Fati, che al 54′ si è liberato in area di rigore ed ha trafitto Maignan con una bella conclusione sul palo lontano. Un risultato, col senno di poi, neanche così negativo per il Milan, che a più riprese ha rischiato di subire altre reti.

HIGHLIGHTS (VIDEO)

CRONACA – Nel primo tempo Tomori è stato chiamato ad un salvataggio sulla linea sul tentativo di Ferran Torres, mentre nella ripresa Romeu ha sfiorato il gol di testa, non trovando lo specchio per un soffio. Come se non bastasse, è stata annullata la rete del 2-0 ad Araujo per fuorigioco. Tuttavia i rossoneri sono stati in partita ed hanno provato a impensierire il Barcellona, malgrado una condizione fisica ancora non sufficiente. Bene Reijnders, vicino al gol in più occasioni, e il solito Leao, mentre da rivedere la fase difensiva. Vittoria meritata per il Barcellona, ma che non va ad intaccare il percorso del Milan, chiamato ad archiviare queste sconfitte indolori ed a proseguire la preparazione in vista dell’inizio della nuova stagione.