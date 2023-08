MotoGp Gp Silverstone, Quartararo: “Arrivo in forma e ben riposato”

Sta per partire il weekend della MotoGp, che farà tappa in quel di Silverstone. Chi arriva carico e desideroso di rimettersi in sella alla sua moto è sicuramente Fabio Quartararo che sii è ormai lasciato alle spalle l’infortunio alla dito del piede.

Queste le parole di Quartararo: “Le cinque settimane di riposo mi hanno aiutato a riprendermi dall’infortunio al dito del piede. Ho avuto il tempo di riprendere ad allenarmi dopo una settimana di riposo, e mi sono anche divertito con la famiglia e gli amici. Arrivo nel Regno Unito in buona forma, questo è importante. Non vedo l’ora di correre, soprattutto perché potrò rivedere i tifosi dopo una pausa così lunga“.

Queste, invece, le parole di Morbidelli: “Bello passare di nuovo del tempo con la squadra dopo queste cinque settimane. Ho fatto buon uso del tempo libero. Mi sono rilassato un po’, sono andato al matrimonio di Luca Marini, e mi sono anche allenato. Stare via per un po’ mi ha aiutato a ricaricarmi. Mancano 12 round alla fine e ora siamo in grado di utilizzare la prima sessione di ogni weekend di gara per fare pratica e lavorare sul setting senza preoccuparci di entrare in Q2. Questo ci dà l’opportunità di testare cose per le quali altrimenti non avremmo tempo. Vglio provare a ricominciare da capo la seconda metà della stagione“.