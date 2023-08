Italia-Sudafrica: folle retropassaggio di Orsi e autogol da non credere (VIDEO)

di Antonio Sepe 99

Il video dell’incredibile autogol di Benedetta Orsi al minuto 32 del match Italia-Sudafrica, valevole per la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali femminili 2023. Le azzurre sono infatti andate in difficoltà sul pressing alto delle avversarie e hanno indietreggiato il più possibile. Il tentativo della numero 3 di rifugiarsi dal portiere tuttavia non è andato a buon fine. Durante si era infatti allargata per ricevere, mentre Orsi le ha passato la palla senza guardare e nello specchio della porta. Nonostante il disperato tentativo del portiere di evitare l’autogol, non c’è stato nulla da fare e l’azzardato retropassaggio di Orsi è finito in rete. Ecco il video.