Serie A 2022/2023, la classifica del girone di andata

La classifica del girone di andata è definita. Il Napoli è campione d’inverno, mentre la Cremonese chiude in ultima posizione. Male Sassuolo, Verona e Sampdoria, tutte impegnate in una corsa salvezza che finora ha regalato pochi squilli. Bene lo Spezia, mentre la Salernitana, nonostante il ribaltone Nicola sulla panchina, ha undici punti in più dello scorso anno. Sotto le aspettative anche la Fiorentina.

La classifica del girone di andata

Napoli 50

Milan 38

Lazio 37

Inter 37

Roma 37

Atalanta 35

Udinese 28

Torino 26

Empoli 25

Juventus 23*

Fiorentina 23

Bologna 23

Monza 22

Lecce 20

Spezia 18

Salernitana 18

Sassuolo 17

Hellas Verona 12

Sampdoria 9

Cremonese 8

*penalizzazione di 15 punti