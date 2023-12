Highlights e gol Lazio-Frosinone 3-1: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Christian Deiuri 4

Il video dei gol e degli highlights di Lazio-Frosinone 3-1, match valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Nel primo tempo gli ospiti partono aggressivi ma non riescono a creare occasioni pericolose, fatta eccezione per un tiro cross di Harroui che attraversa tutta l’area. La Lazio ci prova a fine frazione con Zaccagni su punizione, ma è attento Turati. Nella ripresa passa in vantaggio al 55′ il Frosinone: Soulé trasforma il calcio di rigore per fallo di mano di Guendouzi.

I padroni di casa trovano il pareggio al 70′ grazie al secondo gol in Serie A di Castellanos, che trova un grande stacco aereo e la mette all’angolino. Passano solo due minuti e la Lazio in contropiede trova il gol del 2-1 grazie a Isaksen, che con un preciso piatto mancino batte Turati su assist di Castellanos. Nel finale arriva anche il tris con Patric, che ribadisce in rete da pochi passi sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Tre punti fondamentali per i biancocelesti nella rincorsa alla zona Europa. I diritti video sono in esclusiva della Lega di Serie A e di Dazn: ecco i rispettivi canali Youtube per rivedere tutto.