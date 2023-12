Il difensore del Genoa Radu Dragusin parla ai microfoni di DAZN dopo il pareggio per 1-1 contro l’Inter: “Sapevamo che sarebbe stata una partita durissima ma abbiamo messo tutto in campo, alla fine abbiamo strappato un punto. In casa sembra tutto un po’ più facile, i nostri tifosi ci sostengono sempre. Il rinnovo? Dobbiamo vedere ma ci metteremo d’accordo”.