Highlights e gol Genoa-Inter 1-1: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 71

Il video con gli highlights e i gol di Genoa-Inter 1-1, match della diciottesima giornata di Serie A 2023/2024. Al Ferraris la sblocca Arnautovic con un gol contestato in virtù di una spinta di Bisseck su Strootman non fallosa per arbitro e Var, nel maxi recupero dopo la sospensione di nove minuti per mancata visibilità, ecco il pareggio firmato da Dragusin. Nella ripresa poche occasioni e ritmi altissimi, squadre lunghe e confusione nel finale. Di seguito ecco le immagini della sfida.

LE PAGELLE