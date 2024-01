Highlights e gol Juventus-Empoli 1-1: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone

Il video con gli highlights e i gol di Juventus-Empoli 1-1, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2023/2024. All’Allianz Stadium subito un clamoroso colpo di scena: Milik viene espulso dopo intervento Var al 18′ e i bianconeri sono subito in dieci, poi però nel secondo tempo su un calcio d’angolo Vlahovic la gira in porta e regala il vantaggio ai suoi. Ma nel finale arriva il pareggio da parte di Baldanzi con una conclusione beffarda. Di seguito ecco le immagini salienti.

