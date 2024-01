Coppa d’Africa 2024: Lookman porta la Nigeria ai quarti, Camerun eliminato

Ademola Lookman firma una super doppietta e porta la Nigeria ai quarti di finale della Coppa d’Africa 2024. Il Camerun si arrende al duo offensivo della Serie A, visto che anche Victor Osimhen, con un assist inventato con fame e cattiveria, incide e non poco su questo successo agli ottavi di finale da parte delle Super Aquile, che domano i Leoni Indomabili quest’oggi apparsi poco in palla e un po’ dimessi allo stadio Félix Houphouët-Boigny di Abidjan, in Costa d’Avorio.

La Nigeria fa la partita e già al 9′ ha a disposizione la grande chance di sbloccarla. Il gol di Ajayi viene però annullato col Var per una posizione di fuorigioco e l’urlo dei tifosi nigeriani resta strozzato in gola. Non per molto però: al 36′ Osimhen decide di tornare quello dello scorso anno e dopo aver rincorso un difensore gli ha strappato il pallone dai piedi, poi è riuscito a servire l’attaccante dell’Atalanta che a porta ormai spalancata l’ha sbloccata. Il bomber del Napoli è certamente tra i migliori in campo, trascinatore vero, e nella ripresa sono tante le occasioni da una parte e dall’altra, ma i camerunensi non riescono quasi mai a impensierire la porta difesa da Nwabili. Al 90′, poi, ancora Lookman riesce a chiuderla per il definitivo 2-0 che vale i quarti e il Camerun si arrende definitivamente.