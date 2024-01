Pagelle Juventus-Empoli 1-1, voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Juventus-Empoli 1-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2023/2024. All’Allianz Stadium Milik con una follia lascia in dieci i bianconeri dopo 18 minuti, i toscani però sono parecchio timidi e a inizio secondo tempo c’è il gol del vantaggio dei padroni di casa col solito Vlahovic. Poi però arriva il pareggio a opera di Baldanzi e per i toscani è un punto preziosissimo in ottica salvezza. Di seguito ecco le pagelle della sfida.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny 6; Gatti 6.5, Bremer 6, Alex Sandro 5.5; Cambiaso 5.5 (33’st Iling-Junior sv), McKennie 6, Locatelli 5.5, Miretti 6.5 (14’st Weah 5.5), Kostic 5 (33’st Yildiz sv); Vlahovic 6.5, Milik 4. In panchina: Pinsoglio, Perin, Danilo, Rugani, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende. Allenatore: Allegri 5.

EMPOLI (3-5-2): Caprile 6; Ismajli 6, Walukiewicz 6, Luperto 6.5; Gyasi 5.5, Zurkowski 6 (45’st Fazzini sv), Grassi 5.5 (11’st Cancellieri 6), Maleh 6, Cacace 6.5; Cerri 6 (11’st Baldanzi 6.5), Cambiaghi 6 (50’st Marin sv). In panchina: Perisan, Berisha, Goglichidze, Pezzella, Shpendi, Bereszynski, Fazzini, Indragoli. Allenatore: Nicola 6.5.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli 6.

RETI: 5’st Vlahovic, 25’st Baldanzi.

NOTE: cielo sereno, terreno in perfette condizioni. Ammoniti: Walukiewicz, Weah. Espulso al 16′ pt Milik per gioco scorretto. Angoli: 7-6 per l’Empoli. Recupero: 2′; 4′.