Milan-Bologna 2-2, due calci di rigore sbagliati dai rossoneri nella stessa partita: non accadeva dal 1955

Succede di tutto nella serata di San Siro, dove il Milan viene fermato dal Bologna di Thiago Motta sul 2-2 dopo una partita ricca di emozioni. Un rigore di Orsolini nel finale vale il pari per i rossoblù, ma i rossoneri escono dal campo con tante recriminazioni. Ben due i calci dal dischetto che hanno avuto a disposizione, entrambi sbagliati: uno da Giroud nel primo tempo, l’altro da Theo Hernandez nel corso della seconda frazione. Da quando non succedeva alla squadra del capoluogo lombardo in Serie A? Dal 12 giugno 1955, afferma il sempre affidabile Giuseppe Pastore su X. In quel caso gli errori di Schiaffino e Nordahl non furono pagati a caro prezzo dal Milan, che vinse 6-0 sulla Spal.

#MilanBologna Il Milan non sbagliava due rigori nella stessa partita di Serie A dal 12 giugno 1955: Milan-SPAL 6-0, errori di Schiaffino e Nordahl. — Giuseppe Pastore (@gippu1) January 27, 2024