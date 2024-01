Highlights e gol Inter-Verona 2-1: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 102

Il video con gli highlights e i gol di Inter-Verona 2-1, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2023/2024. Primo tempo non positivo per i nerazzurri, che rischiano parecchio, ma la sbloccano grazie al rientrante capitan Lautaro. Nella ripresa. succede di tutto: pareggia i conti Henry, poi il gol di Frattesi nel recupero con diverse proteste, quindi il rigore col Var per l’Hellas ma Henry colpisce il palo. Di seguito ecco le immagini salienti.

LE PAGELLE