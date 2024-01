Pattinaggio di velocità, Europei Heerenveen 2024: Ghiotto argento nei 5000 metri

Arriva con Davide Ghiotto la seconda medaglia per l’Italia agli Europei di Heerenveen 2024 di pattinaggio di velocità. L’azzurro nella gara dei 5000 metri si arrende soltanto a Patrick Roest, l’olandese padrone di casa che stampa il crono di 6.05.93 e si prende l’oro. Ma l’argento va all’italiano, che chiude in 6.08.27 e si prende una grande soddisfazione. La medaglia di bronzo è infine di Sander Eitrem (Norvegia). Anche l’oro nella sprint team femminile va all’Olanda: sul podio anche Polonia, argento, e Norvegia, bronzo, in una gara in cui non ha partecipato l’Italia.

Un’azzurra in finale nei 500 metri, ma lontana dalle posizioni che valgono le medaglie: nella gara sulla breve distanza, Serena Pergher chiude in nona posizione con il tempo di 38.88, mentre la vittoria, tanto per cambiare, va all’Olanda con Femke Kok, argento sempre per i Paesi Bassi grazie a Jutta Leerdam, bronzo all’austriaca Vanessa Herzog. Infine, nei 1500 metri femminili, ottima prestazione da parte di Francesca Lollobrigida e Veronica Luciani, manca però il podio: la più quotata delle azzurre chiude infatti in quarta posizione, settima la sua connazionale. E sul podio, invece, c’è la solita tripletta tutta olandese: oro Rijpma-De Jong, argento Groenewoud, bronzo Beune.