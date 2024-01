Sport in tv oggi sabato 6 gennaio: programma e orari di tutti gli eventi

Il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, sabato 6 gennaio 2024. L’Epifania porta in dono un menù ricchissimo, con la Serie A che si appresta a chiudere il girone d’andata mentre in Inghilterra le big scendono in campo per la FA Cup. Il tutto senza dimenticare la Superlega di volley e il campionato di basket, oltre ai tanti appuntamenti degli sport invernali: biathlon a Oberhof, sci alpino tra Adelboden e Kranjska Gora, gara decisiva per la Tournèe dei Quattro Trampolini a Bischofshofen. Spazio anche al tennis, con le fasi finali della United Cup e dei tornei di Hong Kong, Brisbane e Auckland. Un sabato davvero da seguire minuto dopo minuto, con Sportface che ve lo racconterà in tempo reale. Di seguito il programma completo e dettagliato.