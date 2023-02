Highlights e gol Fiorentina-Empoli 1-1: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 23

Gli highlights e le azioni salienti di Fiorentina-Empoli, match della ventitreesima giornata di Serie A 2022/2023. Primo tempo rocambolesco con due gol annullati e uno decisivo. La firma è di Nicolò Cambiaghi (uscito per infortunio) che sfrutta una splendida azione in velocità con Baldanzi e Caputo per realizzare la rete che vale un solo punto. Perché nel finale arriva la rete di testa di Cabral dopo una travers di Dodò.

PAGELLE