Highlights e gol Salernitana-Lazio 0-2: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 39

Il video dei gol e degli highlights di Salernitana-Lazio, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Arechi di Salerno partita equilibrata nei primi venti minuti di gioco con i ragazzi di Paulo Sousa che provano a ribattere colpo su colpo ai biancocelesti. Ma piano piano Luis Alberto e compagni prendono il totale controllo del gioco e della partita. I gol arrivano nella ripresa: grande assist di Marusic per Immobile che, a porta vuota, non può sbagliare e fa 0-1. Quasi dieci minuti più tardi lo stesso Immobile si procura un calcio di rigore che lui stesso andrà a trasformare. Nel finale altro penalty per i biancocelesti, ma stavolta tira Luis Alberto che si fa ipnotizzare da Sepe. Poco male per Sarri: la Lazio torna a vincere ed è momentaneamente quarta.

LE PAGELLE E I VOTI