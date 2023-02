Highlights e gol Cremonese-Roma 2-1: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 74

Il video con gli highlights e i gol di Cremonese-Roma 2-1, match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A 2022/2023. Allo Zini primo tempo molto equilibrato e i grigiorossi passano in vantaggio grazie al gol di Tsadjout. Nella ripresa succede di tutto: Mourinho viene espulso al pronti-via, al 71′ arriva il pareggio firmato da Spinazzola, i giallorossi premono ma sono i padroni di casa a trovare il nuovo vantaggio nel finale con Ciofani che trasforma un rigore concesso per il fallo di Rui Patricio su Okereke che lo aveva scartato. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida.

