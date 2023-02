Salto con gli sci femminile, qualificazioni Mondiali Planica 2023: Althaus la migliore, ok le sorelle Malsiner

La giornata di martedì 28 febbraio è stata dedicata alla qualificazione per la gara individuale di salto con gli sci femminile valida per i Mondiali di Planica 2023. Sul trampolino HS138 sloveno, a spiccare è stata la prova della tedesca Katharina Althaus, miglior atleta di giornata con i suoi 122.2 punti arrivati grazie a un salto da 129 metri. Alle sue spalle la canadese Alexandria Loutitt con 115.7 punti e la norvegese Maren Lundby con 114.9 punti. Buone notizie anche per i colori azzurri, con le sorelle Malsiner che si sono qualificate. Lara ha chiuso al 25° posto con 80.5 punti, mentre Jessica al 29° con 75.2