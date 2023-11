Highlights e gol Atalanta-Inter 1-2: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 159

Il video con gli highlights e i gol di Atalanta-Inter 1-2, match valido per l’undicesima giornata di Serie A 2023/2024. Primo tempo poco spettacolare e con pochissime occasioni, c’è però l’episodio del rigore per fallo di Musso su Darmian e dal dischetto non sbaglia Calhanoglu. Nella ripresa Lautaro Martinez segna il raddoppio con una prodezza, mentre Scamacca accorcia ma invano. Di seguito ecco le immagini salienti.

LE PAGELLE