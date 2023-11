F1 Sprint Race Brasile 2023, Hamilton: “Buona partenza. Dopo abbiamo faticato”

Lewis Hamilton nella Sprint Race del Gp del Brasile ha parlato ai microfoni ufficiali della Mercedes sulla gara che lo ha visto chiudere al terzo posto in classifica. Da perfezionista, il pilota inglese avrebbe voluto qualcosa di più soprattutto sotto il ritmo della gara.

Le parole di Hamilton: “Non è stata una gara divertente. Abbiamo fatto una buona partenza e siamo riusciti a guadagnare una posizione su Sergio Perez. Dopodiché, però, abbiamo davvero faticato con l’equilibrio. Abbiamo avuto molto sottosterzo, poi un forte sovrasterzo e ho lottato con la macchina fin dall’inizio. Nelle fasi finali le gomme avevano perso aderenza e posso solo supporre che abbiamo sbagliato il setup. Dovremo trovare un modo per apportare alcune modifiche per domani. Ho il sospetto che sarà un pomeriggio lungo se non saremo in grado di apportare miglioramenti. Ovviamente lotterò più duramente che posso e cercherò di gestire le gomme un po’ meglio di quanto siamo riusciti a fare oggi“.