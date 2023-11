Pagelle Atalanta-Inter 1-2: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Atalanta-Inter 1-2 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match di Serie A 2023/2024. Nell’undicesima giornata al Gewiss Stadium nel primo tempo arriva la rete di Calhanoglu su rigore concesso da Sozza, nella ripresa ci pensa uno straordinario tiro a giro di Lautaro Martinez a raddoppiare per gli ospiti. La Dea accorcia grazie a Scamacca, ma non c’è più tempo per pareggiare i conti. Di seguito ecco i voti ai protagonisti.

GLI HIGHLIGHTS

ATALANTA (3-4-3): Musso 5.5; Scalvini 5.5 (17’st Toloi 6), Djimsiti 6, Kolasinac 6 (10’st Pasalic 6); Zappacosta 6 (10’st Hateboer 6), Ederson 5, De Roon 5.5, Ruggeri 6; Koopmeiners 6 (35’st De Ketelaere 6), Scamacca 6.5, Lookman 6.5 (35’st Lookman 6). In panchina: Carnesecchi, Rossi, Holm, Bakker, Zortea, Adopo, Bonfanti, Miranchuk. Allenatore: Gasperini 6.

INTER (3-5-2): Sommer 7; Pavard 6.5 (33’pt Darmian 6), De Vrij 6, Acerbi 6; Dumfries 5.5, Barella 6, Calhanoglu 7 (41’st Asllani sv), Mkhitaryan 6.5 (25’st Frattesi 6), Dimarco 5 (25’st Carlos Augusto 6); Thuram 6, Lautaro 7 (41’st Sanchez sv). In panchina: Di Gennaro, Audero, Sensi, Klaassen, Bisseck, Agoume, Bastoni. Allenatore: Inzaghi 7.

ARBITRO: Sozza di Seregno 5.

RETI: 40’pt Calhanoglu (rig), 12’st Lautaro, 16’st Scamacca.

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 14.945. Espulsi: 47’st Toloi per doppia ammonizione. Ammoniti: De Roon, Kolasinac, Gasperini, Dumfries. Angoli: 6-1. Recupero: 7’pt, 7’st.