F1 Sprint Race Brasile 2023, Russell: “Oggi abbiamo sbagliato. Domani dobbiamo rimediare”

Nella Sprint Race del Gp del Brasile non c’è stata una grandissima prestazione da parte di George Russell che non è riuscito ad andare oltre l’ottavo posto in classifica. Il pilota della Mercedes non ha fatto meglio e subito dopo, nel post gara, ha chiarito la sua posizione e la sua prestazione sul sito ufficiale della Mercedes.

Russell: “Ho fatto un buon primo giro, ma dopo è stata dura. Ci aspettavamo che il degrado degli pneumatici fosse inferiore a quello che si è rivelato. Certamente non ci aspettavamo di essere i più veloci in assoluto, ma siamo rimasti sorpresi dal divario di ritmo rispetto a quelli davanti. Tutto è dipeso dalle gomme. A volte sembra che riusciamo a farli funzionare, altre volte facciamo fatica. È un peccato, ma oggi abbiamo chiaramente sbagliato, mentre gli altri non l’hanno fatto. Dobbiamo rimediare per domani. Domenica la pista sarà un po’ più fresca, il che potrebbe far pendere le cose a nostro favore. Ovviamente impareremo qualcosa anche da oggi e apporteremo alcuni cambiamenti. Probabilmente sarà una gara con almeno due soste, ma non sono così ottimista in vista del Gran Premio di domani come lo ero stamattina“.