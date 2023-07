Genoa-Tirol, amichevole annullata per una tromba d’aria: danni allo stadio di Moena

Era tutto pronto per la prima uscita stagionale del Genoa di Alberto Gilardino che in quel di Moena avrebbe dovuto affrontare il Tirol, ma tutti non avevano fatto i conti con il meteo che ha deciso di riservare alle due squadre ed ai tifosi una bruttissima e sconveniente sorpresa.

A pochissimi minuti dalla partita, quando le squadre stavano per fare il loro ingresso in campo, un violento nubifragio con tanto di tempesta di vento ha fatto saltare tutto e mettere in pericolo le persone che erano accorse, curiose, per vedere il primo Genoa di Alberto Gilardino.

⚠️ Arbitro, dirigenti delle squadre e responsabile APT alle 17:30 decidono di annullare la gara amichevole viste anche le previsioni meteo in peggioramento fino alle 18.30. — Genoa CFC (@GenoaCFC) July 18, 2023