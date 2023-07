Atp Bastad 2023: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 19 luglio con Musetti

Diramato il programma di mercoledì 19 luglio per l’Atp 250 di Bastad 2023. Spicca l’esordio di Lorenzo Musetti, accreditato della terza testa di serie e dunque direttamente al secondo turno in virtù di un bye. Il match dell’azzurro sarà il terzo a partire dalle 11.00. Debutta anche Francisco Cerundolo, mentre il big match di giornata vede protagonista il beniamino di casa Leo Borg, opposto all’argentino Coria. Ecco l’ordine di gioco completo con tutti gli orari.

Centre Court

Ore 11 – (Q) Misolic vs (Q) Kovalik

A seguire – Van Assche vs (4) F. Cerundolo

A seguire – (3) Musetti vs Arnaldi/Ruusuvuori

Non prima delle 21 – Coria vs (WC) Borg