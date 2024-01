Frosinone, Di Francesco: “Reagito bene, abbiamo dimostrato la nostra anima”

L’allenatore del Frosinone Eusebio Di Francesco ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria interna per 3-1 contro il Cagliari: “La situazione psicologica iniziale non era semplice, con lo svantaggio acquisito e un momento generale difficile. Ho continuato a dire alla squadra di giocare, di tirar fuori l’anima che questo Frosinone ha, tornando a fare bene come ad inizio stagione. Ben venga la crescita psicologica, oltre che tecnico-tattica di ragazzi come Brescianini, Zortea e Soulé. Nelle difficoltà che si presentano in un campionato, giocare senza uomini di ruolo cambia tanto nell’esprimere il calcio che si vuole. Alla lunga si viene sempre ripagati per ciò che crei in campo e durante il percorso di una stagione, questo la squadra lo sa e io cerco sempre di trasmetterlo anche quando le cose vanno male. Abbiamo lavorato su aspetti in cui siamo mancati non poco, come il furore agonistico che, soprattutto a Bergamo, non c’è stato“. Poi Di Francesco ha concluso su Kaio Jorge, autore del gol del 3-1: “Doveva ritrovare ritmo in partita e negli allenamenti. All’inizio della stagione ha fatto fatica, mentre adesso sta crescendo e devo dire che si tratta di un giocatore che sa entrare bene a gara in corso“.