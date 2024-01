Biathlon, risultati e classifica mass start femminile Anterselva 2024: Simon vince davanti a Jeanmonnot, Vittozzi sesta con caduta

Julia Simon vince la mass start femminile di Anterselva, gara sulla distanza dei 12.5 km valevole per la sesta tappa stagionale della Coppa del Mondo 2023/2024 di biathlon. La francese trionfa sui 12.5 km della partenza in linea grazie alla grande velocità al poligono nonostante un errore commesso ed una grande prestazione sugli sci. Doppietta transalpina completata dal secondo posto di Lou Jeanmonnot, perfetta al tiro. Completa il podio la svizzera Lena Haecki-Gross, terza con un errore nella terza serie.

Lisa Vittozzi, unica azzurra al via dopo il forfeit di Dorothea Wierer, incappa in una caduta verso la fine del primo giro, ma rimane lucida e con zero errori nelle prime tre serie si porta in terza posizione. La sappadina poi manca il quarto bersaglio nell’ultima serie e si deve accontentare della quinta posizione. La leader della generale Ingrid Landmark Tandrevold chiude solo diciassettesima con quattro errori. Salva la gara dopo un brutto avvio la svedese Elvira Oeberg, che a parità di errori (due) chiude undicesima davanti alla sorella Hannah. Di seguito, l’ordine di arrivo con la top-10 ed i piazzamenti delle azzurre nella mass start femminile di Anterselva 2024.

ORDINE DI ARRIVO MASS START FEMMINILE ANTERSELVA 2024: