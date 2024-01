Atletico Madrid, Simeone: “Speriamo di invertire il trend in trasferta”

Il tecnico dell’Atletico Madrid Diego Simeone ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Granada: “Loro hanno giocato meglio in casa che in trasferta, con Bilbao e Cadice. Hanno appena perso con il Betis che ha fatto bene, hanno bisogno di punti ma anche noi vogliamo continuare sulla stessa linea e migliorare“. Poi sul digiuno di vittorie esterne: “Può capitare, la scorsa stagione abbiamo fatto meglio in trasferta e per noi in casa è stato difficile finché non siamo riusciti a cambiare la situazione, speriamo che anche in questo caso succeda qualcosa di simile“. Infine sul mercato: “Aspettiamo la fine del mercato per vedere se riusciamo a fare qualcosa in entrata, sempre con un occhio rivolto anche alle uscite. L’obiettivo resta comunque migliorare come squadra“.