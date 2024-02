Frosinone, Di Francesco in emergenza: operato Bonifazi, out diverse settimane

Altra tegola in casa Frosinone. L’emergenza infortuni infatti non accenna a placarsi e mister Eusebio Di Francesco dovrà fare a meno anche di Kevin Bonifazi per diverse settimane. Il difensore centrale, ingaggiato a gennaio per colmare le lacune nel reparto arretrato, è stato operato a Bologna a seguito di una lesione del menisco interno del ginocchio destro. Si tratta di un intervento di routine in artroscopia, ma restano da valutare i tempi di recupero. Il difensore classe 1996 è approdato al Frosinone in prestito dal Bologna per rilanciarsi dopo una prima parte di stagione ai margini della squadra emiliana, ma dopo due sole presenze ha alzato bandiera bianca. Considerando la squalifica di Romagnoli, domenica contro la Roma la formazione ciociara potrà contare solo su Monterisi ed Okoli.