Coni, Consiglio nazionale approva principi informatori Statuto, polemiche su quarto mandato

Sono stati approvati all’unanimità dal Consiglio nazionale del Coni i principi informatori dello Statuto. Il via libera è arrivato a maggioranza nella riunione odierna, nonostante diversi dirigenti abbiano mosso forti critiche in relazione alle modalità di elezione dei presidenti federali per il quarto mandato consecutivo (ovvero con i due terzi di un’assemblea validamente costituita con il 50%+1 dei votanti). “Ritengo non sia giuridicamente accettabile”, le parole di Sabatino Aracu, presidente Fisr. Angelo Cito, invece, presidente della Fita, pone l’accento sull’incandidabilità in una nuova assemblea elettiva del presidente al quarto mandato consecutivo qualora questo non raggiungesse i due terzi dei voti. “Sono molto perplesso anche io, soprattutto quando viene convocata un’assemblea ex novo non consentendo al presidente uscente di ricandidarsi. Non si può impedire a una persona di candidarsi”, conclude Cito proponendo una delega al presidente Malagò per eventuali correttivi.

“Non approvare i principi informatori oggi sarebbe stato uno sgarbo istituzionale e politico”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha commentato le resistenze dei presidenti federali sulle norme previste per il quarto mandato consecutivo in Consiglio Nazionale nonostante poi i principi informatori siano stati votati all’unanimità. “Vi siete incontrati quattro volte in commissione – ha proseguito Malagò parlando ai presidenti -. Le abbiamo fatte accettare da un governo che aveva idee diverse. E ora ve ne uscite così? E’ poco serio, dopo che siamo andati lì ed è stato accettato tutto”. Parlando invece delle richieste fatte dal ministro Abodi prima di Natale sui vicepresidenti degli organismi sportivi (che uno sia di sesso opposto al presidente e l’altro un under 35), Malagò ha aggiunto: “Mi è stato chiesto dal ministro Abodi un altro orientamento; rimane l’auspicio di alcuni elementi fondanti – come vicepresidenti di sesso opposto al presidente e under 35 – che mi ha invitato di ricordarvi. E io lo faccio”, conclude