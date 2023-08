Formazioni ufficiali Torino-Cagliari, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Torino-Cagliari, posticipo della prima giornata della Serie A 2023/2024. Calcio d’inizio alle ore 18:30 allo Stadio Olimpico Grande Torino, dove i granata di Juric ospitano i rossoblu di Claudio Ranieri in una sfida che si preannuncia molto interessante. Di seguito le scelte dei due tecnici e tutte le informazioni per seguire l’incontro, che Sportface vi racconterà in tempo reale.

TORINO-CAGLIARI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Torino: in attesa

Cagliari: in attesa