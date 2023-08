Torino-Cagliari oggi in tv, prima giornata Serie A 2023/2024: orario e diretta streaming

Tutto pronto per Torino-Cagliari, posticipo della prima giornata della Serie A 2023/2024 in programma oggi alle ore 18:30. Esordio in campionato per i granata di Ivan Juric e per i rossoblu di Claudio Ranieri, per una sfida che si prospetta ricca di spunti di riflessione. Di seguito tutte le informazioni per vederla in tempo reale.

TORINO-CAGLIARI: I TELECRONISTI

ORARI, TV E STREAMING – La partita tra Torino e Cagliari potrà essere seguita in diretta tv su Sky Calcio e in diretta streaming su Dazn, oltre che su Sky Go, Now Tv e sul canale 214 di Sky “Zona Dazn” per tutti i clienti Sky che sono abbonati anche alla piattaforma di Dazn. Sportface vi racconterà la partita in tempo reale con formazioni ufficiali, video, eventuali moviole, pagelle e molto altro ancora. Come detto, il calcio d’inizio è fissato per le 18:30.