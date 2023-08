Ritorno in Olanda per Sergino Dest: il Barcellona lo cede in prestito al Psv

Ritorno in Olanda per Sergino Dest. Il 22enne terzino statunitense, che lo scorso anno aveva indossato in prestito la maglia del Milan, si traferisce al Psv. Un altro trasferimento con la medesima formula per il calciatore, che continua a non rientrare nei piani della squadra che detiene il suo cartellino, ovvero il Barcellona di Xavi. Prestito con diritto di riscatto, quindi, con i blaugrana ch si sono anche garantiti anche una percentuale sull’eventuale rivendita.