Nainggolan: “Alla Spal perché De Rossi mi ha raccontato una marea di cazz…”

Radja Nainggolan ricorda la sua esperienza alla Spal con diverse ombre. Il centrocampista, arrivato in squadra lo scorso gennaio, ha segnato una sola rete in dieci partite, senza riuscire a salvare la Spal dalla retrocessione in Serie C. In una diretta Instagram per la pagina “Parlamoderoma2.0”, il belga ha spiegato per quale motivo era andato a Ferrara: “Lo scorso anno ho fatto una scelta di cuore e sono andato da De Rossi alla Spal e mi ha convinto raccontandomi una marea di cazz… perché mi diceva bellissima città e società, tutto perfetto, arrivo là e invece… Sono andato e mi sono divertito, mi dicevano ‘Non ti preoccupare rimane fino a fine campionato’. 10 giorni e lo hanno cacciato, porca tr… In Serie B ho visto proprio un altro livello rispetto alla serie A, io penso di poter dire ancora la mia in A, devo solo trovare qualcuno che ci creda, tutto qua”.