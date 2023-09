Formazioni ufficiali Monza-Lecce, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Monza-Lecce, match valido per il quarto turno della Serie A 2023/2024. I brianzoli ospitano i salentini, che hanno iniziato alla grande il loro campionato raccogliendo 7 punti in tre partite. Gli uomini di Palladino invece hanno avuto un calendario difficile e ora cercano di rilanciarsi in classifica. Di seguito le scelte del tecnico dei padroni di casa e di Roberto D’Aversa per la partita di oggi, il cui calcio d’inizio è previsto per le ore 15:00.

MONZA-LECCE: I TELECRONISTI SU DAZN

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MONZA-LECCE

Monza: Sorrentino; Izzo, Marì, Caldirola; Birindelli, Gagliardini, Pessina, Ciurria; Colpani, Caprari; Colombo.

Lecce: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Banda