Psg, Sergio Rico: “Voglio tornare con la squadra prima della fine della stagione”

In coma per quasi un mese dopo un incidente a cavallo e ricoverato per 80 giorni. Per il portiere del Psg, Sergio Rico è il momento di avvicinarsi alla normalità e, a poche settimane dal ritorno a casa, lo spagnolo è tornato a rilasciare un’intervista ai canali ufficiali della società parigina. “Il processo di recupero procede abbastanza bene – ha raccontato dalla sua abitazione di Siviglia, dove nei giorni scorsi ha ricevuto anche una visita di Nasser Al Khelaifi -. Anche se non sono ancora stato dimesso dal punto di vista medico, hanno deciso di mandarmi a casa per la prima parte del recupero. Sono felice di essere qui con la mia famiglia, con Alba e con i miei amici. Ogni giorno mi sento meglio e più forte”, ha spiegato Sergio Rico che ha le idee chiare sul prossimo futuro. “Il 22 avrò un nuovo esame per vedere lo stato dell’aneurisma e per vedere se il medico mi darà più libertà per fare qualche sport, per poter rimettere in forma il mio corpo e per tornare a Parigi. Il mio obiettivo è tornare quest’anno per stare con la squadra prima che la stagione finisca”. E conclude: “Ho ricevuto messaggi da persone del club, giocatori, presidente, Luis Campos, ecc. Tutti hanno fatto tanto per me. Apprezzo davvero tutti i messaggi, vedendo la mia maglia nello spogliatoio… mi sento fortunato a poter far parte di questa famiglia. Ringrazio tutti coloro che hanno dedicato un po’ del loro tempo per sostenermi in questa situazione molto difficile”.