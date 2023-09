Arnaldi-Borg oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Coppa Davis 2023

Matteo Arnaldi se la vedrà contro Leo Borg nel primo singolare di Italia-Svezia, terzo ed ultimo incontro della fase a gironi della Coppa Davis 2023 per gli azzurri del capitano Filippo Volandri. Il sanremese ha ribadito una volta per tutte l’ottimo momento di forma battendo in rimonta il cileno Cristian Garin. Contro quest’ultimo ha incrociato la racchetta anche il figlio d’arte scandinavo, uscito sconfitto dopo tre set molto lottati.

Il ventenne svedese, poi, ha destato buone impressioni anche contro il Canada, arrendendosi soltanto dopo altri tre parziali combattuti di fronte al bombardiere nordamericano Vasek Pospisil. Arnaldi partirà favorito secondo le quote dei bookmakers ma attenzione a non sottovalutare Borg, che nell’ultimo anno ha dimostrato di possedere il livello per poter competere con i tennisti del circuito maggiore. L’azzurro, però, ha tutte le intenzioni di portare a casa questo delicato primo punto per indirizzare immediatamente il confronto dalla parte della nostra Nazionale.

Arnaldi e Borg scenderanno in campo oggi (domenica 17 settembre). Si gioca sul veloce indoor dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). L’inizio della sfida è fissato per le ore 15.00. La copertura televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora tutte le partite della Nazionale attraverso i canali di riferimento Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Uno (201). Il match sarà visibile anche in chiaro su Rai 2.

Infine sarà possibile vedere gli incontri degli azzurri anche su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) ma solamente in differita. Disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme NOW, Sky Go, Rai Play e SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la partita tra Arnaldi e Borg garantendo ai propri lettori una diretta testuale. I nostri lettori, inoltre, potranno beneficiare di news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights al termine del confronto.