Monza-Lecce, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Monza-Lecce, match valido per la quarta giornata di Serie A 2023/2024. Squadre in salute, soprattutto gli ospiti che hanno già ottenuto la bellezza di sette punti e sognano in grande, mentre i brianzoli hanno fin qui il mal di trasferta. Allo U-Power Stadium ecco tre punti pesanti in palio. Chi la spunterà? Appuntamento alle ore 15 di domenica 17 settembre.

Monza-Lecce sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Riccardo Mancini e Dario Marcolin.