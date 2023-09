Cagliari-Udinese, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Cagliari-Udinese, match valido per la quarta giornata di Serie A 2023/2024. All’Unipol Domus si sfidano due formazioni che non hanno ancora ottenuto una vittoria in questa stagione e che pertanto vanno a caccia dei tre punti tutti insieme. Lunch match molto interessante e già di vitale importanza, si parte alle ore 12.30 di domenica 17 settembre.

Cagliari-Udinese sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Alberto Santi e Fabio Bazzani e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Riccardo Gentile e Nando Orsi.