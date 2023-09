Champions League, Sanchez arbitra Milan-Newcastle. Lazio-Atletico Madrid, fischia Vincic

Sono state ufficializzate le prime designazioni arbitrali della Champions League 2023/2024, con i match in programma martedì 19 settembre che conoscono ora i fischietti che scenderanno in campo a dirigere le partite. Milan-Newcastle sarà quindi diretta dallo spagnolo José María Sánchez, coadiuvato dagli assistenti Raúl Cabañero e Iñigo Prieto, dal quarto ufficiale Cesar Soto Grado, dal Var Alejandro Hernández e dall’Avar Marco Fritz. Per quanto riguarda invece Lazio-Atletico Madrid l’Uefa ha scelto il fischietto sloveno Slavko Vinčić, la cui squadra arbitrale sarà completata dagli assistenti Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic, dal quarto ufficiale Rade Obrenovic, dal Var Nejc Kajtazovic e dall’Avar Bastian Dankert.