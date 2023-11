Fiorentina-Juventus 0-1, Allegri: “I ragazzi hanno cercato la vittoria. Nessuna parata di Szczesny nel secondo tempo”

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn nel post-partita di Fiorentina-Juventus 0-1, match dell’undicesima giornata della Serie A 2023/2024. Una vittoria pesante per i bianconeri, che restano a -2 dall’Inter capolista e allungano sul Milan espugnando un campo storicamente ostile come quello del “Franchi”. “Non era semplice, la Fiorentina si muove molto e porta tanti uomini sulla linea della palla – spiega Allegri – Sono contento per la vittoria e per la prestazione dei ragazzi che hanno voluto e cercato i tre punti. Sul gol abbiamo fatto una bella azione e l’abbiamo sfruttata, poi ci è mancato l’ultimo passaggio in diverse occasioni quando avremmo potuto fare male agli avversari saltando la pressione.” Sulla fase difensiva invece Allegri riassume la partita: “Abbiamo sofferto di più nel primo tempo, nel secondo tempo Szczesny non ha fatto nessuna parata.”

