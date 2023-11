Fiorentina-Juventus 0-1, Di Canio: “Una vittoria da squadra che si deve salvare”

Paolo Di Canio è intervenuto a Sky Calcio Club nel post-partita di Fiorentina-Juventus 0-1, match che dopo undici giornate di Serie A lancia sempre più la Vecchia Signora in alta classifica. Interrogato sulla prestazione dei bianconeri di Massimiliano Allegri, l’opinionista ed ex attaccante dice la sua: “Quella della Juve è sembrata una vittoria di una squadra che si deve salvare contro una grande squadra – spiega Di Canio – dico per l’atteggiamento visto che non è mai uscita dall’area di rigore. La fiorentina non ha mai dato l’idea di poter segnare”. Parole ovviamente destinate a far discutere ma che sicuramente troveranno anche pareri favorevoli.