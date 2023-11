Fiorentina-Juventus 0-1, il comunicato del club viola: “Silenzio nel rispetto di tutti”

La Fiorentina conferma il silenzio stampa anche nel post-partita del match del “Franchi” che ha visto i viola battuti per 1-0 dalla Juventus nell’undicesima giornata della Serie A 2023/2024. Una breve nota ufficiale sul sito del club gigliato spiega la scelta: “Nel rispetto di tutte le persone presenti e non presenti, la Fiorentina, in questa serata difficile per tutti gli abitanti della Toscana, non rilascia dichiarazioni.” Poche ma decise parole, dopo giorni drammatici per gran parte della provincia di Firenze in seguito all’ondata di maltempo che in Toscana ha provocato anche diverse vittime. Sui profili social della Fiorentina nelle scorse ore era stato pubblicato il seguente messaggio di vicinanza ai territori e alle persone colpite: “La famiglia Commisso e tutta la Fiorentina si stringono commosse al dolore delle famiglie che hanno perso i loro cari e a tutti coloro che stanno combattendo contro i danni provocati dal maltempo che ha colpito il nostro territorio negli ultimi giorni. Il nostro cuore è con voi!”