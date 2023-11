Prosecuzione Sabalenka-Swiatek stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Finals Cancun 2023

Aryna Sabalenka e Iga Swiatek torneranno in campo per la prosecuzione del match valido per la semifinale delle Wta Finals di Cancun 2023. La sfida è stata interrotta sul punteggio di 2-1 30-30 in favore della polacca nel primo set a causa della pioggia e del vento forte che ormai da iniziano settimana non concedono tregua alla località messicana. Bisognerà dunque attendere ancora un po’ per scoprire chi raggiungerà Jessica Pegula in finale, per fortuna delle giocatrici posticipata a lunedì. Non va dimenticato che oltre al pass per l’atto conclusivo del torneo, Sabalenka e Swiatek si contendono anche il numero uno del ranking. La polacca deve vincere il torneo se vuole sperare nel sorpasso, mentre alla bielorussa potrebbe andar bene anche una sconfitta in semifinale, a patto che Swiatek poi non si laurei campionessa. Inutile dire che se Sabalenka riuscisse a sconfiggere Iga sarebbe lei a chiudere la stagione al comando.

Swiatek e Sabalenka torneranno in campo stasera, domenica 5 novembre, non prima delle 22:30.